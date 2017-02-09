

Tatil için geldikleri İzmir'in Çeşme ilçesinde, otel odalarına intihar mektubu bırakarak kaybolan yaşlı çiftin cansız bedenleri kentteki sahilde bulundu.







Edinilen bilgiye göre, tatil için Çeşme'ye giden 70 yaşlarındaki Ülker ve Altan çifti, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak kayıplara karıştı. Temizlik görevlilerinin odada buldukları iki zarftan birisinde intihar mektubu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı. İntihar mektubunda, kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çift, ayrıca çocuklarının da kendileriyle ilgilenmediklerinden dert yakındı. Yaşlı çift mektubun devamında, Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına son vermek için Çeşme'yi seçtiklerini de yazdı. Çift ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını ifade ederek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi.







Cesetler otele yakın alanda bulundu.







kaynak:haberler