

Olay, Kapılar semtinde meydana geldi. Sokakta bulunan ekmek fırınında çalışanlar, yan binadaki çığlık sesleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, iki katlı eve girdiğinde TIR şoförü Cemal Işıkhan ile ev kadını olan eşi Remziye Işıkhan'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Işıkhan çiftinin öldüğü belirlendi. Üç çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.







Kızları sinir krizi geçirdi



Evde parmak izi çalışması yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Çiftin aynı mahalle oturan kızı acı haber üzerine geldiği sokakta sinir krizi geçirirken, bir oğulları İstanbul'da yaşayan karı kocanın, diğer oğullarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.







kaynak:milliyet