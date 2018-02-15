YAŞLI AMCANIN NAMAZ HASSASİYETİ
Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kılmaya çalıştı.
Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kılmaya çalıştı.
VAKTİN GEÇMEMESİ İÇİN
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, namazın geçmesini istemeyen yaşlı bir adam oturduğu banktan yere inerek namazını kıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşlı bir adam hasta olduğu için mescide gidemedi. Oturduğu banktan yere inerek ayakkabılarıyla birlikte namaz kılmaya çalıştı. Yaşlı adamın namaz hassasiyeti bir vatandaş tarafından görüntülenirken çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan yaşlı adam, namazı kıldıktan sonra yine oturduğu banka geçti. -
Kaynak: haberinburada
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