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Yaşlı amcanın namaz hassasiyeti

YAŞLI AMCANIN NAMAZ HASSASİYETİ

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kılmaya çalıştı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Yaşlı Amcanın Namaz Hassasiyeti(9/10)5

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kılmaya çalıştı.

VAKTİN GEÇMEMESİ İÇİN

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, namazın geçmesini istemeyen yaşlı bir adam oturduğu banktan yere inerek namazını kıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşlı bir adam hasta olduğu için mescide gidemedi. Oturduğu banktan yere inerek ayakkabılarıyla birlikte namaz kılmaya çalıştı. Yaşlı adamın namaz hassasiyeti bir vatandaş tarafından görüntülenirken çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan yaşlı adam, namazı kıldıktan sonra yine oturduğu banka geçti. -

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yaşlı  Amcanın  Namaz  Hassasiyeti    haber

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