YAŞLI ADAM ÖLÜ BULUNDU! ARKADAŞLARI NAMAZDA GÖRMEYİNCE ŞÜPHELENDİ
Tekirdağ'da oturan yaşlı adamın cuma namazına gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, yaşlı adamın evinde cansız bedenine ulaştı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yusuf Oduncu (80), tek başına oturduğu evinde ölü bulundu.
YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yeni Mahalle Çevreyolu Caddesi'nde tek katlı evde yalnız yaşayan Yusuf Oduncu'nun dün Cuma namazına gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, oğlu Hasan Oduncu'ya bildirdi. Eve giden Hasan Oduncu ve arkadaşları, Yusuf Oduncu'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Oduncu'nun öldüğünü belirledi. Oduncu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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