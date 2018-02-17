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Yaşlı adam ölü bulundu! Arkadaşları namazda görmeyince şüphelendi

YAŞLI ADAM ÖLÜ BULUNDU! ARKADAŞLARI NAMAZDA GÖRMEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Tekirdağ'da oturan yaşlı adamın cuma namazına gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, yaşlı adamın evinde cansız bedenine ulaştı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Yaşlı Adam Ölü Bulundu! Arkadaşları Namazda Görmeyince Şüphelendi(6/10)2

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Yusuf Oduncu (80), tek başına oturduğu evinde ölü bulundu.

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yeni Mahalle Çevreyolu Caddesi'nde tek katlı evde yalnız yaşayan Yusuf Oduncu'nun dün Cuma namazına gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, oğlu Hasan Oduncu'ya bildirdi. Eve giden Hasan Oduncu ve arkadaşları, Yusuf Oduncu'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Oduncu'nun öldüğünü belirledi. Oduncu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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