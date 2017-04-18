Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

yasin'e zam yolda

YASİN'E ZAM YOLDA

Mali sıkıntılar nedeniyle Bruma'yı Tottenham'a satmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu.

Tarih : 18 Nisan 2017, 10:16
Puan Ver : Yasin'e Zam Yolda(10/10)7


Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açık rotasyonu için yeterli gören sarı-kırmızılı yönetim, Yasin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.



Kurdan etkilenen ve yaklaşık 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2 yıl uzatılacağı öğrenildi. Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan gurbetçi futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyor ancak maaşının 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesini bekliyor.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Yasin  E  Zam  Yolda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER