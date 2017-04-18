

Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açık rotasyonu için yeterli gören sarı-kırmızılı yönetim, Yasin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.



Kurdan etkilenen ve yaklaşık 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2 yıl uzatılacağı öğrenildi. Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan gurbetçi futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyor ancak maaşının 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesini bekliyor.







kaynak:sabah



