YASİN ÖZTEKİN'İN AYAK PARMAĞINDA KIRIK VAR
Yasin Öztekin'den Galatasaray'a kötü haber geldi! Galatasaray, Östersunds karşısında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 2-0 yenilerek şok yaşarken, bir şok da Yasin'den geldi.
Tecrübeli futbolcunun ayağında kırık tespit edilirken, futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz açıklanmadı.
SAĞ AYAK BEŞİNCİ PARMAĞINDA KIRIK VAR
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Kaynak: haberinburada
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