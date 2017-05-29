Kilo Verme Takıntısına Dikkat
Ergin Ataman'dan 'ayrılık' Açıklaması
Şırnak'taki Fetö Davası 25 Eylül'de Başlayacak
Çeyrek Altın Fiyatı Bugün (29 Mayıs 2017) Ne Kadar Oldu?
Yasin Börü Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı
Ankara'da Büyük Operasyon!
Bmw Fabrikalarında Üretim Durdu
Ak Parti Mkyk, Erdoğan Başkanlığında Toplanıyor
Altında Son Durum
Yunanistan'da Savaş Uçağı Düştü
Polis, Karakolda Altı Meslektaşını Öldürüp Kaçtı
Tok Tutma Özelliğle Dikkat Çekiyor!
Peker Açıkalın Kalp Ameliyatı Geçirdi
Dolar/Tl Haftaya Yükselişle Başladı
Beşiktaş Artık Çok Farklı Konumda
Roberto Carlos Avustralya Takımının Başına Geçiyor
Medipol Başakşehir'in Tarihi Sezonu
Şanlıurfa Stadı'ndan 'arena' İsmi Çıkarıldı
Berlin'de Bombalı Araç Paniği!
Trump: İngiltere Başbakanı Çok Kızdı

YASİN BÖRÜ DAVASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI


YASİN BÖRÜ DAVASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI
Tarih : 29 Mayıs 2017, 14:20
Puan Ver : Yasin Börü Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı(8/10)9


Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap)  bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili 16 sanığın beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığın  ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli  kararda, saldırgan grubun ölmelerinden sonra dahi cesetlere işkence ettikleri, Börü'nün cesedini ise kısmen yaktıklarına dikkati çekilerek, bu sebeple öldürme  eylemlerinin "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürme" suçu kapsamında  değerlendirildiği bildirildi.  Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, PKK/KCK terör  örgütünün Suriye uzantısı YPG ile DEAŞ mensupları arasında, Kobani bölgesinde  DEAŞ'ın çatışmayı yoğunlaştırdığı ve şehrin kontrolünün büyük bölümünü sağladığı  sırada, örgütün güdümündeki internet sitelerinde ayaklanma çağrıları yaptığı  anlatıldı.

Kararda, HDP MYK tarafından "Halklarımıza acil çağrı" başlığıyla  sokağa çıkma ve sokağa çıkanlara destek verme çağrısı yapıldığı belirtilerek, "6  Ekim 2014 günü çağrılar sonrası Diyarbakır merkez ve ilçelerinde terör örgütü  gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca güvenlik güçleri ve  kamu kurum/kuruluşlarına yönelik taşlı, molotofkokteylli, havai fişekli ve basınç  etkili, parça tesirli el yapımı patlayıcı ve silahların kullanıldığı birçok eylem  meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yasin  Börü  Davasının  Gerekçeli  Kararı  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER