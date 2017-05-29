

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili 16 sanığın beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığın ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararda, saldırgan grubun ölmelerinden sonra dahi cesetlere işkence ettikleri, Börü'nün cesedini ise kısmen yaktıklarına dikkati çekilerek, bu sebeple öldürme eylemlerinin "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG ile DEAŞ mensupları arasında, Kobani bölgesinde DEAŞ'ın çatışmayı yoğunlaştırdığı ve şehrin kontrolünün büyük bölümünü sağladığı sırada, örgütün güdümündeki internet sitelerinde ayaklanma çağrıları yaptığı anlatıldı.



Kararda, HDP MYK tarafından "Halklarımıza acil çağrı" başlığıyla sokağa çıkma ve sokağa çıkanlara destek verme çağrısı yapıldığı belirtilerek, "6 Ekim 2014 günü çağrılar sonrası Diyarbakır merkez ve ilçelerinde terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca güvenlik güçleri ve kamu kurum/kuruluşlarına yönelik taşlı, molotofkokteylli, havai fişekli ve basınç etkili, parça tesirli el yapımı patlayıcı ve silahların kullanıldığı birçok eylem meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.







kaynak:milliyet