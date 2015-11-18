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YAŞI KÜÇÜK 3 KIZA CİNSEL İSTİSMARA ALT SINIRDAN CEZAYA, 'RIZA' GEREKÇESİ


YAŞI KÜÇÜK 3 KIZA CİNSEL İSTİSMARA ALT SINIRDAN CEZAYA, 'RIZA' GEREKÇESİ
Tarih : 18 Kasım 2015, 14:00
Puan Ver : Yaşı Küçük 3 Kıza Cinsel İstismara Alt Sınırdan Cezaya, 'rıza' Gerekçesi(6/10)6


Sanığa, 2 çocuğa karşı 'Basit cinsel istismar' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından alt sınırdan ceza veren Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararda, sanığın mağdurlara temin ettigi iddia edilen esrar maddesinin ele geçmemesi nedeniyle 'Uyuşturucu madde temin etme' eyleminden beraatine hükmedildiği belirtildi. Sanığın mağdurlardan R.A.'ya yönelik 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerini kabul etmediğini belirten mahkeme, sanık savunmasının aksinin ispatlanamadığını ifade etti.



'RIZA' VURGUSU



Mağdur kızın olay tarihinde 15 yaşını doldurduğu kaydedilen kararda, 'sanığın cinsel saldırı eylemini mağdurun rızasına aykırı gerçekleştirdiğine dair soyut iddia dışında delil elde edilemediği' vurgulandı. Bu haliyle sanığın suçu işlediği konusunda kuşku oluştuğu belirtilen kararda, ceza yargılamasının evrensel ve vazgeçilmez ilkelerinden birinin 'Kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi olduğu belirtildi. Sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını gerektirir kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği kanaatine varıldığını belirten mahkeme, R.A.'ya yönelik eylemden dolayı beraat kararı verildiğini kaydetti. Kararda, sanığın G.D. ve N.K.'ya yönelik istismar eylemlerini, mağdurların rızasına aykırı gerçekleştirdiğine dair delil bulunmadığı belirtildi.








Etiketler: Yaşı  Küçük  3  Kıza  Cinsel  İstismara  Alt  Sınırdan  Cezaya    Rıza  
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