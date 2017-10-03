YAŞI 17 TOPUK BOYU 18! NE YAPTIN ALEYNA
Her geçen gün adından söz ettirmeyi bir şekilde başaran 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, 18 cm'lik topuklularıyla sahneye çıktı.
Türkiye'nin Justin Bieber'ı Aleyna Tilki 17 yaşında olmasına rağmen sahneye öyle bir topukluyla çıktı ki yine adından söz ettirmeyi başardı.
17 YAŞA 18 CM'LİK TOPUK
Daha önce sahneye çıkarken babet ya da düz ayakkabılar tercih eden Aleyna Tilki, zincirlerini kırıp topuklu ayakkabı giydi. 18 cm'lik topuklusuyla dans eden genç şarkıcı, düşme tehlikesi atlatınca hayranlarını korkuttu.
İşte Aleyna Tilki'nin o topukluları:-
Kaynak: haberinburada
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