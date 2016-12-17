O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yasemin özilhan: 'içerde' dizisinde babaanneyi oynarım'

YASEMİN ÖZİLHAN: 'İÇERDE' DİZİSİNDE BABAANNEYİ OYNARIM'

Yasemin Özilhan, geride bıraktığımız gün mağazasını denetlemek için Akmerkez'deydi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:20
Puan Ver : Yasemin Özilhan: 'içerde' Dizisinde Babaanneyi Oynarım'(7/10)9


Oyunculuğu bırakan Özilhan, son dönemde televizyonda takip ettiği işler arasında en çok 'İçerde'yi beğendiğini söyledi. Oyuncu, "Çetin Tekindor hayranıyım. Sadece onu izliyorum. 'İçerde'de babaanneyi bile oynamak isterim" açıklamasını yaptı.


 


 


kaynak:mynet







Etiketler: Yasemin  Özilhan    İçerde    Dizisinde  Babaanneyi  Oynarım      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER