YASEMİN ÖZİLHAN: 'İÇERDE' DİZİSİNDE BABAANNEYİ OYNARIM'
Yasemin Özilhan, geride bıraktığımız gün mağazasını denetlemek için Akmerkez'deydi.
Oyunculuğu bırakan Özilhan, son dönemde televizyonda takip ettiği işler arasında en çok 'İçerde'yi beğendiğini söyledi. Oyuncu, "Çetin Tekindor hayranıyım. Sadece onu izliyorum. 'İçerde'de babaanneyi bile oynamak isterim" açıklamasını yaptı.
kaynak:mynet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar