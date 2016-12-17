

Oyunculuğu bırakan Özilhan, son dönemde televizyonda takip ettiği işler arasında en çok 'İçerde'yi beğendiğini söyledi. Oyuncu, "Çetin Tekindor hayranıyım. Sadece onu izliyorum. 'İçerde'de babaanneyi bile oynamak isterim" açıklamasını yaptı.











kaynak:mynet