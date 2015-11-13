

Önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülenen Allen, habercilerle sohbet ederken dizinin adını ağzından kaçırdı.



Yeni imajından bahseden “Kısa saç yeni projemize daha uygun olacak. Dizimiz 46” deyiverdi. Durumu farkına varır varmaz da konuşmayı yarıda keserek gazetecilerin yanından ayrıldı.



Yasemin Allen, “Bu kullandığım hiç de bayan motosikleti gibi bir şey değil aslında. Henüz bir yıllık sürücüyüm” dedi.