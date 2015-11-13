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yasemin allen da dizi için imajını değiştirdi

YASEMİN ALLEN DA DİZİ İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Yasemin Allen ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrolü paylaşacağı, detayları sır gibi saklanan yeni dizinin adı, kazayla deşifre oldu.

Tarih : 13 Kasım 2015, 10:45
Puan Ver : Yasemin Allen Da Dizi İçin İmajını Değiştirdi(8/10)5


Önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülenen Allen, habercilerle sohbet ederken dizinin adını ağzından kaçırdı.

Yeni imajından bahseden “Kısa saç yeni projemize daha uygun olacak. Dizimiz 46” deyiverdi. Durumu farkına varır varmaz da konuşmayı yarıda keserek gazetecilerin yanından ayrıldı.

Yasemin Allen, “Bu kullandığım hiç de bayan motosikleti gibi bir şey değil aslında. Henüz bir yıllık sürücüyüm” dedi.








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