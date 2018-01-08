Türkiye'nin en eski özel futbol turnuvalarından olan İstanbul EfendiLig'de mücadele eden Yaşar Ustalar FC, usta sanatçı Münir Özkul'un vefatının ardından ligden çekildiğini ve kadroyu dağıttığını açıkladı.

"ARTIK BİZ DE SAHAYA ÇIKMIYORUZ"

Takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Dört sene boyunca formamızda taşıdık Yaşar Usta'yı. İsmini yaşatmak için onun bize ihtiyacı yoktu belki ama bizim ihtiyacımız vardı ona. Sahada mücadele ederken hep iki çift lafımız oldu sevgi ve adalet namına. Artık biz de sahaya çıkmıyoruz, sen de yoksun Yaşar Usta..." ifadeleri kullanıldı.

Takım ismini, Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde canlandırdığı Yaşar Usta karakterinden alıyor.





Kaynak: haberinburada