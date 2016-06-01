

Yaşar Nuri Öztürk'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İlahiyatçı profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yattığı ortaya çıktı. Burada bir süre tedavi gören Öztürk, doktorlar tarafından evine gönderildi.







Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, twitter hesabı üzerinden Öztürk için dua istedi. Akay, “Değerli hocamız Yaşar Nuri Öztürk'ün durumu ağır, hocamız için dua edin. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olan hocamız şimdi evinde. Allah acil şifalar versin” mesajını paylaştı.







Yaşar Nuri Öztürk, mide kanseri teşhisiyle 12 Kasım 2011 tarihinde ameliyat olmuş ve 3.5 ay boyunca kemoterapi görmüştü.