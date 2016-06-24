

Önceki gün doğum gününde, 71 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili ve ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Şakirin Camii'ne getirildi. Yakınları ve sevenlerinin erken saatlerde doldurmaya başladığı cami avlusunda oğulları Cüneyt, Mustafa Tahir, Ali Nuri ile kızı Saniye Öztürk taziyeleri kabul ediyor. Sevenleri, ünlü hocayı tabutu başında dualar etti.