O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK HAYATINI KAYBETTİ


YAŞAR NURİ ÖZTÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 23 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : Yaşar Nuri Öztürk Hayatını Kaybetti(6/10)5


Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk dün hayatını kaybetti.



71. doğum gününde yaşamını yitiren Öztürk, kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmış bir süre tedavisinin ardından evine gönderilmişti. 12 Kasım 2011 tarihinde mide kanseri teşhisiyle ameliyat olan Öztürk, son yazısını Aydınlık gazetesinde 9 Haziran'da kaleme almıştı. Trabzon'un Sürmene ilçesinin Küçükdere Köyü'nde hayata gelen Yaşar Nuri Öztürk, dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamlayan Öztürk, 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında “İslâm Felsefesi” konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. New York'ta “İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce” dersleri okuttu. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Öztürk, 1978 ve 1982'de “Türkiye Millî Kültür Vakfı” ödülünü kazandı.



Kılıçdaroğlu'ndan mesaj

22 Haziran doğumlu olan Öztürk'ün cenazesinin Cuma günü öğleden sonra Üsküdar'daki Şakirin Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün vefatı üzerine Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.”








Etiketler: Yaşar  Nuri  Öztürk  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER