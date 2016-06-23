

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk dün hayatını kaybetti.







71. doğum gününde yaşamını yitiren Öztürk, kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmış bir süre tedavisinin ardından evine gönderilmişti. 12 Kasım 2011 tarihinde mide kanseri teşhisiyle ameliyat olan Öztürk, son yazısını Aydınlık gazetesinde 9 Haziran'da kaleme almıştı. Trabzon'un Sürmene ilçesinin Küçükdere Köyü'nde hayata gelen Yaşar Nuri Öztürk, dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamlayan Öztürk, 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında “İslâm Felsefesi” konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. New York'ta “İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce” dersleri okuttu. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Öztürk, 1978 ve 1982'de “Türkiye Millî Kültür Vakfı” ödülünü kazandı.







Kılıçdaroğlu'ndan mesaj



22 Haziran doğumlu olan Öztürk'ün cenazesinin Cuma günü öğleden sonra Üsküdar'daki Şakirin Camii'nden kaldırılacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün vefatı üzerine Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.”