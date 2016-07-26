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yaşar büyükanıt'ın yaveri de fetö'cü çıktı!

YAŞAR BÜYÜKANIT'IN YAVERİ DE FETÖ'CÜ ÇIKTI!

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Eskişehir'in de bulunduğu 22 ilde başlattığı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 13:47
Puan Ver : Yaşar Büyükanıt'ın Yaveri De Fetö'cü Çıktı!(6/10)8


Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun, "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce de bu isimler arasında.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Eskişehir'in de bulunduğu 22 ilde başlattığı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.








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