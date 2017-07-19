YAŞAMAK İSTEMİYORUM DİYEREK PENCEREYE ÇIKAN GENÇ KIZ SON ANDA KURTARILDI
Sakarya'da evlerinin penceresine çıkarak, "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyen 17 yaşındaki A.K., son anda kurtarıldı.
Sakarya'nın Ferizli İlçesinde, 3'ncü kattaki evlerinin penceresine çıkan 17 yaşındaki A.K. "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyerek bağırdı. Genç kızın dalgınlığından faydalanarak pencerenin diğer tarafından çıkan vatandaş, genç kızı tutarak son anda içeri aldı.
"YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DİYE BAĞIRDI
Olay öğle saatlerinde, Ferizli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan A.K. 3'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak, "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyerek bağırdı.
BAŞKA VATANDAŞ PENCEREYE ÇIKARAK İÇERİ ALDI
Pencerenin dışındaki eşiğe basarak sarkan genç kızı gören vatandaşlar 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ve vatandaşlar A.K. ile görüştü. Bir vatandaş pencereye çıkarak A.K'yi tutarken, 112 Acil görevlisi de genç kızı kolundan tuttu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Pencereden içeri alınan A.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar