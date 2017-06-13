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yaşam mücadelesini kaybeden genç kız organlarıyla hayat verecek

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBEDEN GENÇ KIZ ORGANLARIYLA HAYAT VERECEK

Trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Nihan Eren'in organları ailesi tarafından bağışlandı

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:38
Puan Ver : Yaşam Mücadelesini Kaybeden Genç Kız Organlarıyla Hayat Verecek(9/10)8


 Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Nihan Eren'in organları ailesi tarafından bağışlandı.



Sarılar Mahallesi'nde 9 Haziran'da kaldırımda yürürken bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Eren'in, doktorların tüm çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.



Manavgat Devlet Hastanesi Nakil Koordinatörlüğü yetkililerinin görüştüğü ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı. Bağışlanan organlar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden gelen uzman hekimler tarafından yaklaşık iki saat süren operasyonla alındı.Operasyona katılan Akdeniz Üniversitesi doktorlarından İsmail Demiryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç kızın iki böbreği, karaciğeri ve korneasının alındığını bildirdi.Demiryılmaz, organların nakledileceği hastaların ise henüz belirlenmediğini ifade etti. Manavgat Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Nihan Eren'in cenazesinin, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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