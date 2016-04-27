

Diyarbakır Valiliğinden, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yayımlanan Sur ilçesinde çekildiği tespit edilen klip ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.







Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinde teröristlerce kazılan çukurların kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması amacıyla uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve teröristlerce atılan patlayıcı nedeniyle yanan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi ve çevresinde bir müzik klibinin çekildiğinin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada tespit edildiği belirtildi.