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yasaklı sur sokaklarında çekilen klibe inceleme

YASAKLI SUR SOKAKLARINDA ÇEKİLEN KLİBE İNCELEME

Diyarbakır Valiliği, 3 aydır sokağa çıkma yasağı olan Sur İlçesi'nde çekilen rap klibiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Tarih : 27 Nisan 2016, 12:12
Puan Ver : Yasaklı Sur Sokaklarında Çekilen Klibe İnceleme(8.3/10)8


Diyarbakır Valiliğinden, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yayımlanan Sur ilçesinde çekildiği tespit edilen klip ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinde teröristlerce kazılan çukurların kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması amacıyla uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve teröristlerce atılan patlayıcı nedeniyle yanan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi ve çevresinde bir müzik klibinin çekildiğinin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada tespit edildiği belirtildi.








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