

Geçtiğimiz cuma gününden itibaren turistik acentelerde arzulanan tur paketleri sıralamasında Türkiye birinci sıraya yerleşti. Rus turizm şirketleri şimdi yüz binlerce tur talebini gerçekleştirmek için uçak arıyor.







YUNANİSTAN GERİLEDİ







Kommersant gazetesinin haberine göre tatil kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Türkiye'ye talep yüzde 35 oranında arttı. Böylece uçak krizinin patlak verdiği 7 aylık dönemden sonra Türkiye tekrar Rus halkının birinci destinasyonu haline geldi. Türkiye'ye artan taleple ilgili son üç gün hakkında istatistiki bilgi veren "Onlayn Tur" şirketi yöneticisi İgor Blinov, "Cumartesi günü tüm yurt dışı seyahatlerde Türkiye'ye talep yüzde 7 seviyelerindeydi. Ancak birkaç saat içinde yüzde 38.8 seviyesine ulaştı. Pazar günü ise tatil günü olmasına rağmen artış devam etti ve şu anda Türkiye yüzde 35.6 taleple birinci sıraya yerleşti. Türkiye'yi Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan izliyor" açıklamasını yaptı.







BİREYSEL ORGANİZASYON







Türkiye'ye karşı artan ilgi konusunda değerlendirmede bulunan Blinov, "Acentelere tur satışı yasağının kaldırılmış olmasına rağmen Rus vatandaşlarının seyahatlerini internet üzerinden organize etme oranında da ciddi bir artış var. İnternet üzerinden yapılan Antalya organizasyonlarında artış yüzde 30. Moskova-İstanbul destinasyonunda ise artış yüzde 25 olarak gerçekleşiyor. Rus vatandaşları sanki Türkiye ile hasret gidiyor" şeklinde konuştu.



Rusya resmi yönetiminden de Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Eski günlere dönmek için zaman gerekiyor. Daha önce biriken bir dizi sorun çözüm bekliyor. Türkiye ile aramızdaki görüşmelerde tüm konuları masaya yatırarak görüşmeye hazırız" dedi.