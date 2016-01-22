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yasak kalktı, 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

YASAK KALKTI, 40 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Başkan Obama'nın yurt dışına petrol ihracatını yasaklayan uygulamayı kaldıran yasayı imzalamasının ardından 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.

Tarih : 22 Ocak 2016, 09:17
Puan Ver : Yasak Kalktı, 40 Yıl Sonra Bir İlk Gerçekleşti(9/10)11


ABD'nin ihraç ettiği ham petrol, 40 yıllık aradan sonra ilk kez Avrupa'ya ulaştı. Teksas'dan yola çıkan "Liquid American Freedom" isimli kargo gemisi ile taşınan petrol, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Fos-Lavera Limanına geldi.



ABD'li Enterprise Products Partners şirketi tarafından satılan ham petrolün, alıcı Vitor Grubu tarafından İsviçre'deki rafinerilere gönderilmesi bekleniyor.








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