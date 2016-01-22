

ABD'nin ihraç ettiği ham petrol, 40 yıllık aradan sonra ilk kez Avrupa'ya ulaştı. Teksas'dan yola çıkan "Liquid American Freedom" isimli kargo gemisi ile taşınan petrol, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Fos-Lavera Limanına geldi.







ABD'li Enterprise Products Partners şirketi tarafından satılan ham petrolün, alıcı Vitor Grubu tarafından İsviçre'deki rafinerilere gönderilmesi bekleniyor.