YASAK BÖLGEDE DALIŞ YAPAN KIVANÇ VE ÇAĞATAY, SAHİL GÜVENLİĞİ ALARMA GEÇİRDİ
Yalıkavak'ta Türk-Yunan kara suları sınırında kalan Yassı Ada'da dalış yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'a sahil güvenlik ekipleri müdahale etti.
Yassı Ada'da dalış yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, sahil güvenliği alarma geçirdi. Yasak bölgede olduklarını bilmeyen oyuncular, kısa süreli şok yaşadı.
SAHİL GÜVENLİK ANINDA DEVREYE GİRDİ
Yaz tatillerini kendilerine ait teknelerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz hafta Marmaris koylarını gezmişti. Bodrum'a dönen oyuncular, önceki gün birlikte dalış yaptı. İkili, Yalıkavak'ta Türk-Yunan kara suları sınırında kalan Yassı Ada'da batıkları görmek için suya girdi. Bölgenin dalışa yasak olduğunu bilmeyen Tatlıtuğ ve Ulusoy'a sahil güvenlikten uyarı geldi.
ÖNCE SİREN ÇALDILAR, SONRA...
Hücum botla oyuncuların yanına giden görevliler, önce siren çaldı ardından da ikilinin sudan çıkmasını istedi. Kısa süreli şok yaşayan aktörler, tekneye dönüp dalgıç kıyafetlerini değiştirdi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Sahil Güvenlik ekibi, yatı ve hücum botu birbirlerine bağlayarak hem evrak hem de kimlik kontrolü yaptı. Durumun tatlıya bağlanmasının ardından görevliler ve oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
İşte olay yerinden kareler;
Kaynak: haberinburada
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