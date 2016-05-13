

Aydın'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası işadamı A.A.T. (39), 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı hemşire B.S. ile yasak aşk yaşamaya başladı.







BİRLİKTE OLURLARKEN GİZLİ KAMERAYLA KAYDETTİ







İki çocuk annesi hemşire, işadamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak A.A.T., boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine B.S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak, işadamına "Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım" diye şantaj yapmaya başladı.







HEMŞİRENİN GÖNDERDİĞİ MESAJLARI GÖREN KARISI BOŞANMA DAVASI AÇTI







Bu sırada hemşirenin A.A.T.'ye gönderdiği bir mesajı görünce aldatıldığını anlayan eşi, boşanma davası açtı. İşadamı da hemşire sevgilisini terk etti. Bu durumu gururuna yediremeyen B.S., görüntüleri eski kocası Ö.B.'ye verdi. İşadamının iddiasına göre, kendisini arayan Ö.B. elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, şantajla 50 bin TL istedi. Vermeyince de evini basarak darp etti.







Bunun üzerine savcılığa giden işadamı, durumu anlatarak B.S. ile eski eşi ve bir arkadaşından şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, üç şüpheli hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından dava açtı.







'İLİŞKİMİZ SIRASINDA HAMİLE KALDI'







A.A.T., "İlişkimiz sırasında hamile kaldı. Bebeği aldırdık. Ancak sürekli benden para istiyordu. İlişkimiz süresince de 300 bin lira maddi yardım yaptım" dedi.







Hemşire B.S. ise "A.A.T., erkek arkadaşımdı. Benimle evleneceğini söyleyip daha sonra başka bir kadınla evlendi. Bana dönmek istedi. Ama ben tekrar birlikte olmak istemedim. İntikam almaya çalışıyor" diye konuştu.