Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

yasağın en kısa sürede kaldırılacağını düşünüyoruz

YASAĞIN EN KISA SÜREDE KALDIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi.

Tarih : 28 Mart 2017, 10:53
Puan Ver : Yasağın En Kısa Sürede Kaldırılacağını Düşünüyoruz(6/10)5


Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi.



Bakan Arslan Haydarpaşa için de tarih verdi: "2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme, Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız. Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek."








Etiketler: Yasağın  En  Kısa  Sürede  Kaldırılacağını  Düşünüyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER