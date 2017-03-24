

ABD ve İngiltere'nin cep telefonu dışında elektronik cihazların uçak kabininde taşınmasını yasaklamasının ardından, pazarı kaybetmek istemeyen THY, tüm yolcularına bedava internet sunmak için harekete geçti. Emirates'in de benzer çalışma yaptığı öğrenilirken, THY'nin ikinci planının ise yine ABD uçuşlarında tüm yolculara tablet dağıtma uygulaması olduğu belirtiliyor.







AMERİKA ve İngiltere'nin, cep telefonu dışındaki elektronik malzemelerin uçak kabininde taşınmasını yasaklamasının ardından havayolu şirketleri de harekete geçti. Amerika uçuşlarından yılda 1 milyar dolara yakın ciro yapan Türk Hava Yolları (THY), bu hatta yolcu kaybetmemek için uçak içi eğlence sistemlerinde "Bedava internet ve yolcuya tablet" gibi uygulamalar üzerine çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu çalışmaların Dubai merkezli Emirates Havayolları'nda da yapıldığı belirtildi.







SAATİ 9.99 DOLAR







Hürriyet'in haberine göre aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 şehirdeki 10 havalimanından ABD'ye, Türkiye'nin de olduğu 6 ülkedeki tüm noktalardan İngiltere'ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda dizüstü bilgisayar, e-kitap ve tabletin yasaklanmasının ardından havayolu şirketleri uçak içi eğlence sistemine yöneldi. THY'nin kıtalar arası uçuşlarda ekonomi sınıfına ücretli olarak sunduğu internet hizmetini "bedava" yapmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Yetkililer, "Türkiye'den Amerika'ya yapılan uçuşlarda ekonomi sınıfı için 1 saati 9.99, 24 saati ise 14.99 dolar olan wi-fi hizmetini tüm yolculara bedava sunmak için çalışmalar yapılıyor. Burada asıl olan internetin yavaşlamaması. Tüm yolcuların bu hizmeti kesintisiz ve en iyi şekilde alabilmesi. Eğer bu hizmet kusursuz bir şekilde çalışırsa THY, yolcu kaybetmez aksine arttırır" dedi.







kaynak:sabah