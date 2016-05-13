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yaşadığını kanıtlamaya çalışan fani..

YAŞADIĞINI KANITLAMAYA ÇALIŞAN FANİ..

"40 gündür yaşadığını ispat etmeye çalışan Ali Osman Ediz'in yaşadıkları “Pes artık” dedirtti."

Tarih : 13 Mayıs 2016, 12:41
Puan Ver : Yaşadığını Kanıtlamaya Çalışan Fani..(8/10)8


İzmirli Ali Ediz, 4 Nisan 2016 da evine gelen mektup ile şoke oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve  Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ediz e gönderdiği mektup da, 56 yaşında  ki adamın vefat edildiğinin tespit edilmesi ve aboneliğin başkası alınması gerektiği yazıyordu.



Ali Ediz adına engelli / şehit / gazi aboneliği yapıldığı ifade eden İZSU Genel Müdür Yardımcısı S.B. imzalı mektup ile, “Yapılan incelemeler sonucu ile Ali Osman Ediz'in hayatını kaybettiği tespit edildiğinden aboneliği üzerinize almanız gerekiyor. Aboneliği üzerinize almak için de 7 gün içerisinde Karabağlar Şube Şefliğe gelerek müracaat etmeniz gerekmektedir, aksi takdirde suyunuzu kesmemiz gerekecektir. bilgilerinize rica ederim” yazıyordu.



"Hem Öldürüyorlar Hem De Cezasını İstiyorlar"



Mektubu okuduğunuda kısa süreli şok yaşayan Ediz, hemen İZSU'da gitti. Yetkililere gelip, “Ben yaşıyorum” diyerek derdini anlatan Ediz, yaşadığını ispat etmek için yaklaşık 2 aydır İZSU'ya gidip geldiğini ifade etti. Evine gelen son su faturasında da 26 ton su kullanımı yapıldığının ifade eden Ediz, “150  -  160 lira fatura gelirken, 233 TL fatura gelmiş ve üzerine 130 TL ceza gelmiş. Hem öldürüyorlar, hem de cezasıyla birlikte 360 TL su parası istiyorlar” dedi.



İZSU yetkililerine gidip, durumu düzeltmelerini isteyen talihsiz adam, olumsuz cevap alması üzerine “Bu durumu yargıya taşıyacağım' dedim. ‘Nereye gidersen git' dediler. Su parasını daha ödemedim. Yargıya başvuracağım” diye konuştu.








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