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Yaşadığımız sel felaketinin daha büyüğü 8 yıl önce olmuştu

YAŞADIĞIMIZ SEL FELAKETİNİN DAHA BÜYÜĞÜ 8 YIL ÖNCE OLMUŞTU

İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde devam edince her yeri sel aldı. Böyle bir sel en son 2009 yılında olmuş, 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Yaşadığımız Sel Felaketinin Daha Büyüğü 8 Yıl Önce Olmuştu(5/10)1

İstanbullular bu sabah aşırı yağışla uyandı. Metroları, metrobüsleri, yolları sel aldı. Böylesine bir felaket olunca akıllara İstanbul'da 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanan en büyük sel felaketi geldi. Afet boyutundaki aşırı yağmurlar nedeniyle bir çok dere taşmıştı. Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde İkitelli, Halkalı, Çatalca ve Silivri'de 31 kişi hayatını kaybetmişti.

BİRÇOK KİŞİ BOĞULARAK ÖLMÜŞTÜ

2009'daki yağmurda yollarda araçlar tamamen sulara gömülmüş, araçlarından çıkamayan bir çok kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Başakşehir, Bağcılar ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Ayamama, Tavukçu ve Hamam dereleri taşmış, Basın Ekspres Yolu ulaşıma kapanmıştı. Çok sayıda tır ve araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Birçok vatandaş da araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalmıştı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Silivri'de araçlar denize sürüklenmişti.

BİN 484 KİŞİ SEL FELAKETİNDEN KURTARILMIŞTI

Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'daki sel felaketi sırasında bin 484 kişinin havadan ve karadan müdahalelerle kurtarıldığını açıklamıştı. Sel felaketiyle birlikte 3 binin üzerinde personelin görev yapmış, sel felaketinden 3 bin 401 bina etkilenmişti.

30 TRİLYONLUK ZARAR ÇIKMIŞTI

Sel felaketi, irili ufaklı işyeri sahibi olan binden fazla esnaf ve sanatkarı da vurmişti. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, mal kaybı ve hasarın 30 trilyon liranın üzerinde olduğunu söylemişti. Ayrıca İkitelli ve Halkalı'da şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan işyerlerini yağmaladıkları iddiası ile 65 kişi gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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