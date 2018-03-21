YASA KABUL EDİLDİ, İNTERNETTE RTÜK DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI!
Son dakika... İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getiren yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getiren yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Yasa tasarısına göre bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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