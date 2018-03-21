İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getiren yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Yasa tasarısına göre bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada