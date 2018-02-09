YASA DIŞI BAHİS OYNAYAN MUĞLASPORLU FUTBOLCU TAKIMDAN KOVULDU
Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, devre arasında yollarını ayırdıkları futbolcu Berkay Günay'ın yasa dışı bahis oynatan kişilerle temas halinde olduğunu açıkladı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Haluk Beyimoğlu, devre arasında yollarını ayırdıkları futbolcu Berkay Günay'ın yasa dışı bahis oynatan kişilerle temas halinde olduğu gerekçesiyle takımdan gönderildiğini açıkladı.
Muğlaspor yönetimi tarafından İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş istişare kurulu toplantısında konuşan Beyimoğlu, çarpıcı iddialarda bulundu. Başkan Beyimoğlu, "Takımımızın devre arasındaki Antalya kampında değişik insanların o dönemdeki kaptanımız Berkay Günay ile ilişkide olduğunu farkettim" dedi.
"TAKIMLA ADI ANILMASIN DİYE GÖNDERDİM"
Beyimoğlu, "Bunun üzerine kendisi ile yaptığım görüşmede bana yasa dışı bahis mafyasının kucağına düştüğünü söyledi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Şanlı Muğlaspor'un adının böyle bir şey ile anılmaması için Berkay'ı takımdan gönderdim" diye konuştu.
Manisaspor'da 2008 yılında profesyonel olarak Alanyaspor, Altınordu, İnegölspor, Aydınspor 1923 ve Sarıyer gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki Berkay, devre arasında Muğlaspor'dan ayrılarak Bölgesel Amatör Lig'deki Torbalıspor'a transfer olmuştu. Muğla'da 1.5 sezon görev yapan futbolcu, ilk yarıda 14 lig, 2 kupa maçında oynadı.
Kaynak: haberinburada
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