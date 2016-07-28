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yaş toplantısı sona erdi! açıklama bekleniyor

YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ! AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen ve ilklere sahne olan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Tarih : 28 Temmuz 2016, 17:38
Puan Ver : Yaş Toplantısı Sona Erdi! Açıklama Bekleniyor(5/10)7


YAŞ Toplantısı Sona Erdi! Açıklama Bekleniyor



Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. TSK'nın kaderini belirleyecek olan ve birçok ilke sahne olan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.



ERDOĞAN YEMEK VERECEK



Toplantının ardından komutanlar Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam YAŞ üyelerine yemek vereceği öğrenildi.



İşte Kritik YAŞ'tan notlar...



İLKLERE SAHNE OLDU



15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk kez Genelkurmay Karargâhı dışında, Çankaya Köşkü'nde toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi. Kritik toplantı normalde üç güne yayılması gerekirken darbe girişimi nedeniyle bir günde tamamlandı



Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da ilk kez katıldı. Toplantıya iki de korgeneral vekaleten katıldı.



KAPIDA SİVİL KORUMALAR



Toplantı salonunun kapısında bu defa askerlerin yerine sivil korumaların beklediği gözlendi.








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