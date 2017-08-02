YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ! 3 KUVVET KOMUTANI DA DEĞİŞTİ
Sivillerin katıldığı Yüksek Askeri Şura 4 saatlik toplantının ardından sona erdi. Şurada alınan karara göre Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları değişti. Resmi açıklamanın ilerleyen dakikalarda gelmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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