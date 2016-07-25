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yaş ilklere sahne olacak

YAŞ İLKLERE SAHNE OLACAK

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından YAŞ, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı yerine ilk defa Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıda, TSK'daki terfi ve atamaların yanı sıra FETÖ'nün darbe girişiminin de tüm ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor

Tarih : 25 Temmuz 2016, 16:37
Puan Ver : Yaş İlklere Sahne Olacak(7/10)8


Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ilk kez Çankaya Köşkü'nde Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK)  terfi ve atamaların yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  de tüm ayrıntılarıyla ele alınacak. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok  gizli" nitelikli toplantı ilk defa karargah dışında yapılacak. Toplantıya, Milli  Savunma Bakanı Fikri Işık da ilk kez katılacak.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent  Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci  Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri eğitim ve Doktrin Komutanı  Orgeneral Kamil Başoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 3. Ordu Komutanı  Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep,  Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay  Başkanı Orgeneral İhsan Uyar da yer alacak.








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