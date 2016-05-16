

Çelik, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2016 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1940'lı yıllarda başlanan çay üretiminin Doğu Karadeniz insanının temel geçim kaynağı olduğunu belirtti.







Türkiye'nin dünya yaş çay üretiminde 8. sırada, kuru çay üretiminde ise 6. sırada yer aldığını ifade eden Çelik, çayın üzerine kar yağan dünyadaki tek ülke olan Türkiye'de yılda 1 milyon-1 milyon 300 bin ton yaş çay üretildiğini kaydetti.







Bölgede 202 bin üreticinin 762 bin dekar alanda çay tarımı yaptığını belirten Çelik, ÇAYKUR'un üreticilerin güvencesi olduğunu vurguladı.







Hükümetin bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi çay üreticilerine de desteklerini sürdürdüğünü kaydeden Çelik, "Yaş çay destekleme primi olarak geçen yıl 159 milyon liralık ödeme yapıldı. 1994 yılından itibaren başlayan budama tazminatı ödemelerinde ise 2015 yılında 118 milyon liralık ödeme sağlandı. Dekar başına yapılan 11 liralık mazot desteği ödemesi de sürdürülüyor. İyi tarım uygulamaları yapan üreticilere dekar başına 50 lira, organik tarım için ise dekar başına 100 lira ödemeler de sürdürülüyor. Gelecek aylarda organik çay üretimi noktasında destekleme politikalarında üreticileri memnun edecek önemli değişiklikler olacak." diye konuştu.