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yarsuvat, 'hamzaoğlu galatasaray'da kalmalı'

YARSUVAT, 'HAMZAOĞLU GALATASARAY'DA KALMALI'

Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan G.Saray'ın hocasına eski başkan Yarsuvat sahip çıktı.

Tarih : 13 Kasım 2015, 10:27
Puan Ver : Yarsuvat, 'hamzaoğlu Galatasaray'da Kalmalı'(6/10)5


Sezon başından beri eleştirilen, Çaykur Rize yenilgisiyle hedef tahtasına konulan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat sahip çıktı. "Dere geçerken at değiştirilmez" diyen Yarsuvat, "G.Saraylılar Hamza hocayı desteklesin. Geçen sene zoru başarıp 3 kupayı getirdi" diye konuştu.



TERHİS OLAN ASKER KIŞLAYA DÖNMEZ

Hamzaoğlu'nun bu ülkenin yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biri olduğunu vurgulayan Yarsuvat, "Kesinlikle görevine devam etmeli. G.Saray'ın ona ihtiyacı var" dedi. Tekrar başkanlığa dönüp dönmeyeceği sorulan Yarsuvat, "Terhis olan asker kışlasına geri dönmez. Bu cevabım yeterli olacaktır" yorumunu yaptı.








Etiketler: Yarsuvat    Hamzaoğlu  Galatasaray  Da  Kalmalı      haber

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