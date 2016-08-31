HSYK'nın ihraç edip görevden uzaklaştırdığı 3 bin 495 hakim ve savcının arasında YARSAV üyesi 774 ismin olduğu ortaya çıktı.



HSYK'nın ihraç edip görevden uzaklaştırdığı 3 bin 495 hakim ve savcının arasında YARSAV üyesi 774 ismin olduğu ortaya çıktı. YARSAV'ın toplam üye sayısı ise bin 600. FETÖ, teröristbaşı Gülen'in talimatıyla 2010'dan sonra sızmaya başladığı YARSAV'ı 2014 HSYK seçimlerini kazanmak için kullandı.