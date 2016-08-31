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yarsav'ın yarısı fetö'cü çıktı

YARSAV'IN YARISI FETÖ'CÜ ÇIKTI

HSYK'nın ihraç edip görevden uzaklaştırdığı 3 bin 495 hakim ve savcının arasında YARSAV üyesi 774 ismin olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:34
Puan Ver : Yarsav'ın Yarısı Fetö'cü Çıktı(0/10)


HSYK'nın ihraç edip görevden uzaklaştırdığı 3 bin 495 hakim ve savcının arasında YARSAV üyesi 774 ismin olduğu ortaya çıktı. YARSAV'ın toplam üye sayısı ise bin 600. FETÖ, teröristbaşı Gülen'in talimatıyla 2010'dan sonra sızmaya başladığı YARSAV'ı 2014 HSYK seçimlerini kazanmak için kullandı.








Etiketler: Yarsav  In  Yarısı  Fetö    Çıktı    haber

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