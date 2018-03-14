YARISINI İÇTİĞİ ENERJİ İÇECEĞİ KUTUSUNDAN ÖLÜ FARE ÇIKTI
ABD'de içtiği enerji içeceğinin içinden ölü fare çıkan adam, Facebook'tan canlı yayın yaparak başına gelenleri takipçileri ile paylaştı.
ABD'de yaşayan Josh Henley isimli adam, aldığı enerji içeceği kutusunda ölmüş fare buldu.
KUTUNUN İÇİNDEN SESLER GELİNCE İÇİNE BAKTI
Henley, Arkansas'da bulunan bir benzin istasyonundan enerji içeceği aldı. Kutunun yarısını içen adam, diğer yarısını bıraktı. Kalan içeceği dökmek isterken kutunun içinden garip bir ses geldiğini duyunca kutunun içine baktı ve içinde ölü bir fare olduğunu gördü.
CANLI YAYINDA HERKESE GÖSTERDİ
Genç adam bunun üzerine Facebook'tan canlı yayında, tenekeyi keserek içinde fare olduğunu herkes gösterdi. Farenin kutunun içine kendiliğinden girmesinin mümkün olmadığını söyleyen adam, aynı marka içeceği tüketen herkesin önce kutunun içine bakmaları konusunda uyardı.
Kaynak: haberinburada
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