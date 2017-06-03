

Akçayoğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2017 Yıllık Zirvesinde değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin coğrafik konumundan dolayı rekabet avantajına sahip olduğunu dile getiren Akçayoğlu, "Bu da Türkiye'yi taşıma, ulaşım anlamında çok rekabetçi kılıyor. Bunu enerji kesişim noktası olmaktan tutun ulaşımın diğer bütün alanlarına dahil edebiliriz"” dedi.