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YARINA DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN BİR KRİTİK UYARI DAHA!


YARINA DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN BİR KRİTİK UYARI DAHA!
Tarih : 14 Şubat 2017, 11:46
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Yurt genelinde soğuk ve yağışlı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da yağış haftasonuna doğru etkisini azaltacak, sıcaklıklar artmaya başlayacak.




İstanbul'da perşembe günü sabahına kadar soğuk hava, rüzgar, buzlanma, sulu kar ve hafif kar yağışının devam etmesi bekleniyor.




Bugün, yarın ve perşembe günü yurdun kuzey kesimlerinde, batısında, iç kesimleri ve güneyinde kuzeyli rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



 



kaynak:habertürk











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