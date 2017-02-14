

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da yağış haftasonuna doğru etkisini azaltacak, sıcaklıklar artmaya başlayacak.



İstanbul'da perşembe günü sabahına kadar soğuk hava, rüzgar, buzlanma, sulu kar ve hafif kar yağışının devam etmesi bekleniyor.