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yarın regaip kandili

YARIN REGAİP KANDİLİ

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:07
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İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.



Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" kabul ediliyor.



Ankara Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Beştepe Millet Camisi'ndeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Programa Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu konuşmacı olarak katılacak



 



kaynak:haberler








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