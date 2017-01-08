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Yarın (pazartesi) hangi illerde okullar tatil ?

YARIN (PAZARTESİ) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL ?

İstanbul’da cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Tarih : 08 Ocak 2017, 14:30
Puan Ver : Yarın (Pazartesi) Hangi İllerde Okullar Tatil ?(7/10)7


Termometreler sıcaklığın-2 derecelere kadar düştüğü gösterdi. Buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteroroloji'den yapılan son uyarıya göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6-12 derece azalacak.



İstanbul'da okuyan öğrenciler şimdi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çanakkale, Bursa ve Zonguldak'ta ise okullar tatil edildi.



KARADENİZ EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!



BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!



ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



ALAPLI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



AKÇAKOCA'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL EDİLDİ



 





 



 



 



kaynak:milliyet






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