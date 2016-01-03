O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

YARIN OKULLAR TATİL Mİ ?


YARIN OKULLAR TATİL Mİ ?
Tarih : 03 Ocak 2016, 15:12
Puan Ver : Yarın Okullar Tatil Mi ?(8.3/10)6


İstanbul'da yarın okullar tatil mi, öğrenciler merakla beklemekte. Kar yağışı bir çok ilde devam etmekte. Peki, yarın okullar tatil olacak mı, konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.



İstanbul'dayarın okullar tatil mi öğrenciler merakla beklemekte. Kar yağışı bir çok ilde devam etmekte. Peki,yarın okullar tatil olacak mı, konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.



Geçtiğimiz hafta kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle bazı illerde ilan edilenkar tatili, yağışın yurt genelinde devam edecek olması nedeniyle bu hafta da öğrenciler tarafından bekleniyor olacak.İstanbul da yarın okullar tatil mi sorusu bugün en çok konuşulan konular arasında. Peki,İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mıValilikten henüz net bir açıklama gelmedi. Çoğu ilde kar çalışmaları hızlandırıldı valilik kar çalışmalarının üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? (4 OCAK PAZARTESİ)



İstanbul'da duran kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırıyor. Kapanan yollar nedeniyle ulaşımın aksamasını önlemeye çalışan belediye ekipleri, ana arterleri açmış durumda. Yarın, Kar yağışının yerini yağmura bırakacak olması ise eğitim ve öğretimin devamlılığını engelleyecek bir durum olmadığından, okulların tatil edilmeyeceği söylenebilir.



Resmi mercilerden herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinden duyurulacaktır.








Etiketler: Yarın  Okullar  Tatil  Mi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER