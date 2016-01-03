

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, öğrenciler merakla beklemekte. Kar yağışı bir çok ilde devam etmekte. Peki, yarın okullar tatil olacak mı, konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.







İstanbul'dayarın okullar tatil mi öğrenciler merakla beklemekte. Kar yağışı bir çok ilde devam etmekte. Peki,yarın okullar tatil olacak mı, konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.







Geçtiğimiz hafta kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle bazı illerde ilan edilenkar tatili, yağışın yurt genelinde devam edecek olması nedeniyle bu hafta da öğrenciler tarafından bekleniyor olacak.İstanbul da yarın okullar tatil mi sorusu bugün en çok konuşulan konular arasında. Peki,İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mıValilikten henüz net bir açıklama gelmedi. Çoğu ilde kar çalışmaları hızlandırıldı valilik kar çalışmalarının üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.







İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? (4 OCAK PAZARTESİ)







İstanbul'da duran kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırıyor. Kapanan yollar nedeniyle ulaşımın aksamasını önlemeye çalışan belediye ekipleri, ana arterleri açmış durumda. Yarın, Kar yağışının yerini yağmura bırakacak olması ise eğitim ve öğretimin devamlılığını engelleyecek bir durum olmadığından, okulların tatil edilmeyeceği söylenebilir.







Resmi mercilerden herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinden duyurulacaktır.