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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 EKİM VALİLİK KARARI


YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 EKİM VALİLİK KARARI
Tarih : 05 Ekim 2015, 10:59
Puan Ver : Yarın Okullar Tatil Mi? 6 Ekim Valilik Kararı(0/10)


6 Ekim Salı günü yani yarın okullar tatil mi son karar için gözler İstanbul Valiliği' ne döndü. Valiliğin İstanbul 'un kurtuluş yıldönümü için tatil kararı alması beklenirken müjdeki haber başka bir kaynaktan geldi. İBB 'de çalışan Murat Kazanasmaz yarın okulların tatil olacağını duyurdu.








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