YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 EKİM VALİLİK KARARI
6 Ekim Salı günü yani yarın okullar tatil mi son karar için gözler İstanbul Valiliği' ne döndü. Valiliğin İstanbul 'un kurtuluş yıldönümü için tatil kararı alması beklenirken müjdeki haber başka bir kaynaktan geldi. İBB 'de çalışan Murat Kazanasmaz yarın okulların tatil olacağını duyurdu.
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