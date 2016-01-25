YARIN MHP'DE 19 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK!
MHP Grup Toplantısı yarın TBMM'de yapılacak. İstiharat ettiği için toplantıda Bahçeli değil Oktay Vural konuşacak.
Toplantıya başkanlık edecek olan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın kürsüden de konuşacağı öğrenildi.
Yani 1997'den beri genel başkanlık koltuğunda oturan Devlet Bahçeli'nin yerine ilk kez ‘başka birisi' partililere hitap edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde anjiyo olmuştu.
Bahçeli, Ankara'daki Bilkent Otel'de dinleniyor.
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