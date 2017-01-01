YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK ?
Türkiye'nin çeşitli illerinde kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinde kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. İşte yarın okulların tatil olduğu iller.
AKSARAY , NİĞDE
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