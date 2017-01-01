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yarın hangi illerde okullar tatil olacak ?

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK ?

Türkiye'nin çeşitli illerinde kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Tarih : 01 Ocak 2017, 23:43
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Türkiye'nin çeşitli illerinde kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. İşte yarın okulların tatil olduğu iller.



AKSARAY , NİĞDE








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