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YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?


YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?
Tarih : 25 Aralık 2016, 22:37
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Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.



Yüksekova



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini ARTırdığını belirtti.



Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.



Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.



Iğdır

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Pazartesi tatil edildiğini açıkladı.



Erzincan

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.



Bitlis

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler yarın (pazartesi) 1 gün süreyle tatil edildi.








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