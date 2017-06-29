YARIN GELECEK KUZEY AFRİKA SICAKLARINA BU ÖNLEMLERİ ALIN!
Uzmanlar, cuma gününden itibaren etkili olacak Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması, güneş altında durulmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Türkiye yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek.
Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Bursa'da hava sıcaklığının 40, Balıkesir'de ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklar ülke genelinde de yükselecek.
Bu sıcaklık değerlerinin gölge tahminleri olduğunu, güneş altında çok daha yüksek derecelerin hissedileceğini vurgulayan uzmanlar, Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar