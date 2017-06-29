

Uzmanlar, cuma gününden itibaren etkili olacak Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması, güneş altında durulmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Türkiye yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek.



Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Bursa'da hava sıcaklığının 40, Balıkesir'de ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklar ülke genelinde de yükselecek.



Bu sıcaklık değerlerinin gölge tahminleri olduğunu, güneş altında çok daha yüksek derecelerin hissedileceğini vurgulayan uzmanlar, Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.







kaynak:habertürk