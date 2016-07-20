

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı unsurlara ilişkin 'Sıkı yönetim değil, öyle İstiklal Mahkemesi falan da değil' değerlendirmesinde bulundu.







Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı unsurlara ilişkin de şunları söyledi:







"Sıkı yönetim değil, öyle İstiklal Mahkemesi falan da değil. Bu istikrarsızlık kaynağını besleyen yapının daha etkili bir şekilde temizlenmesini sağlayacak, tamamen anayasal, yasal yetkilerin kullanılacağı bir durum ortaya çıkacak. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı, yasal sistemimizin imkan sağladığı bir durum olacak. İstikrarsızlık kaynağının tamamen defedilmesi, gelecekte de tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracak adım olacağı için tam tersine piyasalarda kesinlikle olumlu bir etkisi olacaktır."







Açıklanacak 'çok önemli kararlar'







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapılacak MGK ve ardından toplanacak Bakanlar Kurulu'ndu 'önemli kararlar alınacağı' yönünde verdiği işaretin ayrıntıları belli olmaya başladı.







CNNTürk canlı yayınına katılan gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, büyük bir merakla beklenen yarınki olası gelişmeleri şöyle özetledi:







Abdülkadir Selvi:







"Yarın çok önemli bir toplantı var. Edindiğimiz bilgiler çok kısıtlı. Hukuki bir metin hazırlanıyor. Kamuda tasfiye edilecek FETÖ mensuplarının açacakları davalarla kamuya dönmelerinin önünü açan bir metin hazırlanıyor.







Bürokraside on binlerce ismin devletten ihraç edilmesi ve geri dönüşlerinin önünün kapatılması hedefleniyor.







-Ben Olağanüstü Hal İlanı'yla ilgili bilgilere ulaşmadım. O yönde bir belirti almadım işin doğrusu.







-Bir yeniden yapılanma konuşuluyor. Ama kapsamı ne bilmiyorum.







Aynı programda konuşan Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise şunları söyledi:







"Sıkı yönetim ilanı değil de ardarda geçen kanun hükmünde kararnameler olabilir. 81 ilde OHAL ilan edilecek diye bir şey duymuş değilim.







Bunlardan bir tanesi memur yasası. Tazminatlarını verip memuriyetten çıkarma gibi alternatifler üzerinde konuşuluyor.







Olağanüstü durumlarda devletin nasıl çalışacağını anlatan maddeler var. Olağanüstü durumdan geçiyor Türkiye. Bu mücadelenin tam yapılaması için olağanüstü adımlar gerekiyor. Olağanüstü Hal değil bahsettiğim. Olağanüstü bazı yasalarla bu durumla mücadele etmesi konuşuluyor.







Belki belki kanun hükmünde kararnameler devreye girebilir.







Memur yasası, dönüşlerinin engellenmesi... Belki gözaltı sürelerinde, cezalarda artırım olabilir. Yaşanılan anormal şey bir kez daha tekrar etmemek üzere sonlandırılmalı."