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yarım saat öncesini unutuyorsan dikkat!

YARIM SAAT ÖNCESİNİ UNUTUYORSAN DİKKAT!

Tıpkı kanser gibi sinsice ilerleyen Alzheimer erken yaşta beyin hücrelerini bitirmeye başlıyor. Hastalığın tanı konulduktan 25 yıl öncesine dayandığını söyleyen Prof. Dr. Tanrıdağ, "Mutlaka yılda bir kez beyin check-up'ı yaptırın" diyor.

Tarih : 17 Nisan 2017, 14:14
Puan Ver : Yarım Saat Öncesini Unutuyorsan Dikkat!(9/10)6


Belirti vermeden sinsice ilerleyen ve 'ileri yaş hastalığı' olarak bilinen Alzheimer aslında kişiyi 20-25 yıl öncesinden yakalıyor. Öyle ki, erken yaşta başımıza musallat olan, ancak teşhisi geç yapılan bu hastalığa karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, erken tanı için 55-60 yaşından sonra yılda bir kere kalp check-up'ı gibi beyin checkup'ı yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Tanrıdağ, ne yazık ki tedavisi olmayan, ilaçlarla ilerlemesi yavaşlatılan hastalıkla ilgili olarak şu bilgileri veriyor...



 



kaynak:sabah








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