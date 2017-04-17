

Belirti vermeden sinsice ilerleyen ve 'ileri yaş hastalığı' olarak bilinen Alzheimer aslında kişiyi 20-25 yıl öncesinden yakalıyor. Öyle ki, erken yaşta başımıza musallat olan, ancak teşhisi geç yapılan bu hastalığa karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, erken tanı için 55-60 yaşından sonra yılda bir kere kalp check-up'ı gibi beyin checkup'ı yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Tanrıdağ, ne yazık ki tedavisi olmayan, ilaçlarla ilerlemesi yavaşlatılan hastalıkla ilgili olarak şu bilgileri veriyor...







kaynak:sabah