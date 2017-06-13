

Galatasaray, Younes Belhanda için ısrarlı... Oyuncu da sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor... Ama Dinamo Kiev 9 milyon Euro'da ısrar ediyor. Bunun sebebi ise G.Saray'ın kendilerinden önce Fas Milli Takımı ile kampta bulunan Belhanda ile temas kurup anlaşması. Bu yüzden sarı-kırmızılıların 3 milyondan 5'e çıkardıkları teklife dönüp bakmadı bile Ukrayna ekibi... G.Saray ise Kiev'in gönlünü almak için teklifine 1.5 milyon Euro zam yaptı. Ukrayna ekibinin kapısını son olarak 6.5 milyon Euro ile çalan sarı-kırmızılılar şimdi olumlu cevap bekliyorlar.







kaynak:sabah