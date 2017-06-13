Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

yarım elma gönül alma

YARIM ELMA GÖNÜL ALMA

Dinamo Kiev'in önce futbolcu ile görüşülmesine tepki göstermesi üzerine Aslan, 5 milyon Euro'luk teklifine 1.5 milyon Euro zam yaptı

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:03
Puan Ver : Yarım Elma Gönül Alma(9/10)7


Galatasaray, Younes Belhanda için ısrarlı... Oyuncu da sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor... Ama Dinamo Kiev 9 milyon Euro'da ısrar ediyor. Bunun sebebi ise G.Saray'ın kendilerinden önce Fas Milli Takımı ile kampta bulunan Belhanda ile temas kurup anlaşması. Bu yüzden sarı-kırmızılıların 3 milyondan 5'e çıkardıkları teklife dönüp bakmadı bile Ukrayna ekibi... G.Saray ise Kiev'in gönlünü almak için teklifine 1.5 milyon Euro zam yaptı. Ukrayna ekibinin kapısını son olarak 6.5 milyon Euro ile çalan sarı-kırmızılılar şimdi olumlu cevap bekliyorlar.

 



kaynak:sabah








Etiketler: Yarım  Elma  Gönül  Alma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER