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Yarı Çıplak Tramvaya Bindi, Polislere Bıçak Çekti
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Yarı Çıplak Tramvaya Bindi, Polislere Bıçak Çekti

YARI ÇIPLAK TRAMVAYA BİNDİ, POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ

Sultangazi'de tramvaya binen yarı çıplak şahıs, yolcuları rahatsız edip "imdat" frenini çekti. Güvenlik görevlileri tarafından indirilen şahıs etrafa bıçak savurdu. Korku dolu anlar telefon kamerasına kaydedildi.

Tarih : 07 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Yarı Çıplak Tramvaya Bindi, Polislere Bıçak Çekti(8/10)4

Sultangazi Sultançiftliği Tramvay istasyonunda meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, önce yolcuları sözlü olarak rahatsız etmeye başladı. Bir süre bu şekilde yolculuk eden şahıs, tramvay istasyona gelmeye yakın "imdat" frenini çekti. Makinistin bilgi vermesi üzerine tramvaya gelen güvenlik görevlileri şahsı indirdi. Bunun üzerine şahıs üstünü çıkartarak yarı çıplak bir şekilde güvenlik görevlilerine bıçak çekti.

POLİSİ ELİNDEN YARALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendilerine bıçak çekerek etrafa savuran şahsa silah çekti. Şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, bir yandan da yanına yaklaşamaya çalıştı. O esnada şahsın etrafa bıçak sallamasından ötürü olay yerindeki bir polis memuru da elinden hafif şekilde yaralandı. Bir süre sonra koşarak tramvay istasyonundan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilerek elindeki bıçağı alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Esentepe Polis Merkezine götürüldü.

POLİS EKİPLERİNE "BENİ VURUN" DİYE BAĞIRDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yarı çıplak bir halde görevlilere bıçak çeken şahıs istasyonun içine doğru yürüyor. Bir süre sonra şahıs istasyonun içine doğru koşmaya başlıyor. O esnada elinde silah çeken polis memuru ise şahsa yaklaşarak ikna etmeye çalışıyor. Şahıs ise polis ekiplerine, "Beni vurun" diye bağırıyor. Kısa süreli arbedenin ardından şahıs kaçmaya başlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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